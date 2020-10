Tutto è pronto per l’evento Apple di martedì 13 ottobre nel quale sarà presentata la nuova gamma iPhone 12. Il keynote inizierà alle 19:00 ora italiana e si terrà presso l’Apple Park di Cupertino.

Molto di quello che dovrebbe essere presentato è trapelato nei giorni scorsi, ma ora il leaker cinese @Kang (fone in cinese), che ha un’ottima tradizione nell’anticipare i prodotti di Apple, ha pubblicato un post con tutti i dettagli chiave relativi agli iPhone 12, inclusi prezzi e disponibilità. Scopriamoli insieme.

Specifiche tecniche

Sono previsti quattro modelli fra i quali spicca un iPhone 12 mini entry-level che dovrebbe partire da 699 dollari nella versione con 64 GB di memoria. Il nuovo modello avrà un display da 5,4 pollici. Arriveranno inoltre anche gli iPhone 12 e 12 Pro con schermi da 6,1 pollici e l’iPhone 12 Pro Max con display da 6,7 ​​pollici.



Tutti i nuovi modelli sono dotati di display Super Retina XDR. Come il resto della gamma, l’iPhone 12 entry-level offrirà la connettività 5G, ma solo i modelli distribuiti negli Stati Uniti supporteranno lo standard mmWave, che offre velocità dati superiori. Apple introdurrà per l’occasione la modalità Smart Data capace di “switchare” tra 4G e 5G in base alla larghezza di banda necessaria, con l’obiettivo di preservare la durata della batteria.

Sul fronte delle fotocamere, il 12 mini e il 12 base offriranno una normale combinazione di lenti grandangolare e ultrawide, con aperture f/1.6. I modelli Pro disporranno invece di ottiche grandangolari, ultrawide e tele, nonché di un sensore LiDAR. Il tele del 12 Pro sarà un 52 mm equivalente con zoom ottico 4x, mentre il Max si spingerà fino ai 65 mm con uno zoom ottico 5x.



Il modello Max sarà anche caratterizzato da un sensore più grande del 47% con pixel da 1,7 μm. Tutti e quattro i telefoni dovrebbero essere dotati di Deep Fusion, Smart HDR 3, modalità notturna migliorata e funzione di registrazione video HDR Dolby Vision.



Ricompare la ricarica Magsafe di Apple, questa volta in forma wireless e con velocità di 15 W. Tutti i nuovi modelli di iPhone 12 supporteranno la ricarica wireless con l’impiego di un carica batterie proprietario che si connetterà al telefono con un magnete.

I prezzi degli iPhone 12

Veniamo ai prezzi della nuova generazione di iPhone: partono da 699 dollari per il 12 mini e 799 dollari per iPhone 12, entrambi con 64 GB di spazio di archiviazione. Ci saranno anche versioni da 128 GB e 256 GB e saranno disponibili nei colori nero, bianco, rosso, blu e verde.



Il prezzo del 12 Pro partirà da 999 dollari mentre il 12 Pro Max costerà 1.099 dollari. Lo spazio di archiviazione standard sarà di 128 GB, con opzioni disponibili da 256 GB e 512 GB. I colori: oro, argento, grafite e blu navy.

Il 12 mini dovrebbe uscire sul mercato intorno al 13 novembre, mentre la versione iPhone 12 dovrebbe andare in vendita il 23 ottobre insieme al 12 Pro. Le vendite di 12 Pro Max inizieranno invece più tardi, il 20 novembre. Si tratta ovviamente delle date di lancio negli Stati Uniti, sebbene la maggior parte dei mercati principali seguirà probabilmente una sequenza temporale simile.

Apple dovrebbe anche annunciare il suo nuovo HomePod Mini, al prezzo di 99 dollari. Le vendite si questo prodotto dovrebbero iniziare il 16 novembre.