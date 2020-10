Huawei P smart 2021: la nostra videorecensione

Huawei ha presentato il modello P smart 2021, uno smartphone che si pone a cavallo fra la fascia entry level e quella medio di gamma. Nei 229 euro del prezzo di acquisto, infatti, si deve anche considerare la ricca promo varata dal produttore, che consente – preordinando o acquistando dall’8 ottobre fino al 1 novembre 2020 – di mettersi in tasca anche un paio di auricolari Bluetooth true wirelss, le Freebuds 3.

Lo smartphone dispone di un ampio display FullView da 6,67”, è mosso dal processore Kirin 710A, un octa core con frequenza massima di 2,0 GHz, abbinato a 4GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione e si contraddistingue per una buona fotocamera dotata di quattro ottiche: ci sono infatti un sensore principale da 48 Megapixel con intelligenza artificiale, un grandangolare da 8 Megapixel, una macro da 2 Megapixel e una depth camera da 2 Megapixel.

La batteria, da 5.000 mAh, segue la tradizione di Huawei di proporre modelli con autonomia sufficiente per coprire almeno un’intera e comlpessa giornata lavorativa: e anche in questo caso le ore a disposizione con una singola ricarica vanno bene al di là di un singolo giorno. E comunque è presente la ricarica SuperCharge da 22,5 W in caso di bisogno.

Huawei Mobile Services

Discorso a parte meritano i servizi. Come ormai noto anche il P smart 2021 non integra i Google Mobile Services ma i Huawei Mobile Services che, negli ultimi tempi sono cresciuti a dismisura: AppGallery conta oltre 96mila applicazioni, e poi c’è Petal Search, un motore di ricerca che permette di scovare le app desiderate in altri store sicuri.

Negli ultimi tempi, fra l’altro, anche una delle ultime fragilità è stata risolta, con l’arrivo di un importante bouquet di app per l’home banking, che vede i nomi dei principali istituti di credito italiani.

I colori di P smart 2021

Prima di lasciarvi alla nostra videorecensione, un’occhiata ai colori in cui il nuovo smartphone di Huawei è disponibile: Crush Green, Blush Gold e Midnight Black.