Amazon Prime Day: da domani shopping con offerte e sconti per 48 ore

A mezzanote e un minuto scatta l’Amazon Prime Day. Durerà 48 ore – fino alla mezzanotte di mercoledì (14 ottobre) – e darà il via a due giorni di shopping con oltre un milione di offerte, sconti e occasioni per i clienti Amazon Prime.

Amazon Prime Day 2020: 13 e 14 ottobre

Due giorni di grandi risparmi sono alle porte e Amazon si prepara a dare il via al Prime Day alle 00:01 di domani, 13 ottobre, in 19 Paesi del mondo. I clienti Amazon Prime avranno così accesso esclusivo a più di un milione di offerte su tutto ciò che desiderano, anche dei marchi più popolari e amati, in ogni categoria, dai giocattoli, all’elettronica, dalla moda ai dispositivi Amazon. Come sempre, è una bella occasione che fa comodo per lo shopping salvato in carrello, ma anche in prospettiva dei regali di Natale. Oltre al sito ufficiale, è possibile fare shopping anche sull’app Amazon e con Alexa. Basta chiederle: “Alexa, quali sono le mie offerte Prime Day?” per iniziare le compere.

Un’anticipazione delle occasioni

Il Prime Day quest’anno vuole superare se stesso o perlomeno battere in interesse e convenienza le edizioni degli anni scorsi. Per i clienti Prime saranno a disposizione le Offerte Lampo: prezzi bassi su marchi e prodotti di alto livello. Qualche esempio? Fitbit Charge 4, LG TV OLED AI ThinQ OLED65BX6LA, Smart TV 55, Acer Nitro 5 AN515-54-72FF Notebook Gaming con Processore Intel Core i7-9750H, RAM 16 GB, Clementoni- Sapientino Esploramondo, e il Rasoio Elettrico Uomo S7000, Wet&Dry. Molto interessanti anche le promozioni sui dispositivi Amazon. Tanto per entrare nel dettaglio, Echo Dot di terza generazione domani sarà in vendita a 19,99 euro, Echo Show 5 a 44,99 euro (invece che 89,99), Echo Show 8 a 64,99 euro (anzichè a 129,99 euro) e il Kindle Paperwhite a 94,99 (30 euro in meno del prezzo di listino).