È in test in Italia il pagamento rateale per i prodotti acquistati su Amazon. Al momento appare solo su alcune categorie (prevalentemente smartphone e tecnologia), ovviamente i più costosi, che diventano più appetibili con un pagamento dilazionato nel tempo. La possibilità di pagare a rate al momento viene visualizzata solo dopo aver aggiunto il prodotto al carrello, ma potrebbe cambiare nelle prossime settimane una volta conclusa la fase di test.

Senza Interessi

Il numero di rate possibili viene dunque indicato al momento del pagamento, ed è privo dei costi di pratica o interessi. Il pagamento deve però avvenire tramite carta di credito (niente prepagate dunque) con una data di scadenza superiore ai 20 giorni. Rimanete sintonizzati su Cellulare Magazine per gli aggiornamenti di rito.