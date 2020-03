Il programma Fulfillment by Amazon (FBA) di Amazon, attraverso il quale fornisce servizi di magazzinaggio e spedizione per prodotti di venditori di terze parti, è stato in parte sospeso fino al 5 aprile a causa dell’epidemia globale di coronavirus.

Questa sospensione consentirà ad Amazon di dare la priorità alle spedizioni di “beni di prima necessità come forniture mediche e altri prodotti ad alta richiesta”, ha dichiarato la società in un documento di supporto sul suo sito Web.

Il gigante del commercio nota nell’e-mail che sta “vedendo un aumento dello shopping online” sulla scia della pandemia di COVID-19, e si concentrerà sulla priorità di ricezione, rifornimento e consegna dei prodotti essenziali che sono maggiormente richiesti da questo nuovo trend. Per tutti gli altri prodotti, Amazon afferma di aver disabilitato la creazione di nuove spedizioni in entrata per i membri FBA, nonché per i venditori al dettaglio.

Qualsiasi spedizione esistente creata prima di oggi verrà comunque elaborata nei centri logistici di Amazon ma i nuovi ordini non verranno elaborati fino al momento in cui Amazon avviserà i venditori del ritorno alla normalità. La data provvisoria per la ripresa completa del programma è il 5 aprile, ma sembra che Amazon potrebbe estendere queste limitazioni a seconda di come procede la pandemia.

I prodotti ammessi

Amazon sta dando la priorità ai prodotti nelle seguenti categorie: bambino, salute e famiglia, bellezza e cura personale, alimentari, industriali e scientifici e articoli per animali domestici. I prodotti al di fuori di queste categorie che si trovano già nei centri logistici di Amazon o che sono in viaggio verso tali strutture prima del 17 marzo possono ancora essere venduti attraverso la piattaforma.

Stiamo assistendo a un aumento dello shopping online e di conseguenza alcuni prodotti come articoli di base per la casa e forniture mediche sono esauriti. Stiamo temporaneamente dando la priorità alle forniture domestiche, a quelle mediche e ad altri prodotti ad alta richiesta che entrano nei nostri centri logistici in modo da poter ricevere, rifornire e consegnare più rapidamente questi prodotti ai clienti. Comprendiamo che questo è un cambiamento per i nostri partner di vendita e ne apprezziamo la comprensione dato che diamo la priorità temporanea di questi prodotti ai clienti.

Amazon ha adottato altre misure per far fronte all’aumento della domanda che sta vedendo sulla piattaforma mentre sempre più paesi e città implementano misure di isolamento e quarantena, compresi gli ordini di ricovero sul posto. La società ha annunciato lunedì che avrebbe cercato di assumere fino a 100.000 addetti al magazzino e alla consegna per far fronte all’aumento.