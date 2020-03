L’attività di Very Mobile entra nel vivo. L’operatore mobile low cost controllato da WindTre, vero concorrente di Kena Mobile (controllata da Tim) e di Ho.Mobile (emanazione di Vodafone), ha infatti pubblicato la sua offerta completa.

Dopo il lancio, qualche settimana fa, del primo piano tariffario, ora l’offerta si fa più stutturata e prevede tre linee tariffarie.

La prima, offre, a fronte di una spesa di 4,99 euro al mese, minuti e Sms illimitati e 30 GB di traffico Internet. L’attivazione e la Sim costano 9,99 euro. Il piano può essere sottoscritto da chi proviene da Poste Mobile, Fastweb, Coop Voce e da altri operatori.

Il secondo piano è invece dedicato ai nuovi numeri e offre minuti e Sms illimitati e 30 GB di traffico Internet a fronte di una spesa di 6,99 euro al mese. Anche in questo caso Sim e attivazione costano 9,99 euro, mentre la spedizione è gratuita.

Terzo piano è dedicato ai clienti che provengono da Tim, Vodafone, Iliad e da altri operatori, costa 11,99 euro al mese e dà diritto sempre a minuti e Sms illimitati e 30 GB di traffico Internet. Sim e attivazione costano 9,99 euro, la spedizione è gratuita.

Very Mobile ha anche già reso disponibile la propria app sia per il mondo Apple sia per Android.

Tutti i piani possono essere sottoscritti da casa, attraverso l’app oppure in negozio. Proprio nelle ultime ore sul sito dell’operatore è comparsa la lista dei punti vendita affiliati, dove è possibile acquistare tutte le offerte.

Sempre sul sito è possibile effettuare ricariche alla propria Sim sia con carta di credito sia utilizzando PayPal.