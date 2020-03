Very Mobile, il nuovo operatore low cost di Wind è partita (con il silenziatore) con la sua prima offerta online.

4,99 euro al mese per minuti e Sms illimitati e 30 GB di traffico Internet inclusi. L’offerta di lancio, come spesso accade in tali circostanze, è riservata ai primi 20.000 clienti. L’attivazione costa 5 euro in caso di nuova Sim o di portabilità da altri operatori.

Very Mobile è un brand del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd., come si legge sul sito Internet attivato da poche ore. Ne fa parte Wind Tre S.p.A. e, per tale motivo, la copertura di rete mobile dichiarata è del il 99% della popolazione.

Al momento, l’offerta è disponibile solo online e la Sim card viene spedita a casa. L’operatore ha anche reso disponibile la propria app sia per il mondo Apple sia per Android.

Very Mobile sembra dunque seguire la strategia delle low cost degli altri operatori, come tim con Kena Mobile o Vodafone con ho-mobile. Certo stupisce che il nuovo brand sia stato lanciato così in sordina solo pochi giorni prima del lancio del nuovo operatore W3, risultato della definitiva fusione fra Wind e 3. La presentazione avrebbe dovuto tenersi a Roma il prossimo venerdì 6 marzo, ma è stata cancellata a causa dell’epidemia di Coronavirus.

Nelle prossime ore sapremo se sarà prevista una presentazione in streaming online o se il lancio sarà definitivamente posticipato.