OnePlus ha rivelato il suo nuovo logo, che presenta un “1” completamente ristilizzato e un “+” più voluminoso. Secondo la società cinese si tratterebbe di una dedica alla sua community che ha avuto un ruolo chiave nel successo dell’azienda. La scritta “oneplus” appare ora più leggibile e graficamente più pulita.

Come parte della sua nuova identità visiva, OnePlus ha anche introdotto un nuovo font, che “migliora la leggibilità ed è più riposante per gli occhi“. OnePlus non ha condiviso il nome del font adottato né ha confermato se il carattere scelto sarà presente nel sistema operativo Oxygen.



Il produttore cinese ha inoltre aggiornato la sua palette dei colori includendo ciano, verde, magenta, indaco e giallo.



La nuova identità visiva e il design sono il frutto del lavoro di sette mesi, portato avanti dai creativi e dai grafici interni all’azienda.

