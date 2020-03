TCL ha annunciato l’apertura di una nuova struttura dedicata al coordinamento dell’assistenza tecnica per i propri prodotti denominata Global Customer Service Center con sede a Bucarest. Il nuovo centro è controllato al 100% da TCL, garantendo una gestione più mirata su tutta la catena di assistenza TCL che nei giorni scorsi aveva presentato al pubblico una serie di concept smartphone flessibili molto interessanti.

TCL: Global Customer Service Center

Il servizio del “Global Customer Service Center” gestisce i seguenti prodotti suddivisi per brand:

TCL : smartphone, wearable, TV, prodotti audio

: smartphone, wearable, TV, prodotti audio BlackBerry : smartphone

: smartphone Alcatel : smartphone, feature phones, tablet, dispositivi IoT, wearable

: smartphone, feature phones, tablet, dispositivi IoT, wearable PALM: smartphone

Nello specifico, gli utenti avranno a disposizione un servizio di call center in grado di gestire 24 Paesi in 15 diverse lingue. In aggiunta, oltre alla hotline telefonica, viene fornito anche un servizio da remoto tramite email, chat e social network (Facebook e Twitter).

Non ultimo, il nuovo centro supervisiona la gestione del servizio “Pick-up & Return” (attivo su una selezione di modelli), che permette il ritiro e la riconsegna del proprio smartphone direttamente a domicilio, rispettivamente 48 ore dopo la chiamata di segnalazione ed entro 72 ore dal ritiro (48 ore per gli smartphone TCL e BlackBerry).