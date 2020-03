“Una voce digitale all’Italia colpita dal Coronavirus”, un crowdfunding per raccontare

Portare agli italiani in questo momento drammatico della nostra vita l’informazione, quella di qualità, con articoli, video e podcast. Nasce “Una voce digitale all’Italia colpita da Coronavirus”, iniziativa del sito Web TraMe&Tech, fondato dal giornalista Marco Lombardi, caporedattore de Il Giornale, che si propone di raccontare l’emergenza sanitaria con particolare attenzione per le zone più in difficoltà.

Ma fare informazione di qualità, di prima mano, evitando il tranello di rimbalzare notizie spesso non verificate, costa. Oggi più che mai. Ed è per questo che il team di TraMe&Tech ha lanciato un crowdfunding raggiungibile a questa pagina. Il ricavato andrà per sostenere i costi della strumentazione e dei collaboratori e tutto sarà rendicontato a intervalli regolari. E c’è di più. TraMe&Tech ha deciso che parte del ricavato andrà a sostenere la raccolta fondi che Banca Mediolanum ha attivato in favore dell’Ospedale Sacco di Milano.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla pagina Web di TraMe&Tech in cui si annuncia il lancio dell’inziativa editoriale. Di seguito, invece, la spiegazione del progetto che potete trovare alla pagina di adesione della raccolta fondi sul sito Produzioni dal Basso.

Il progetto

TraMe&Tech è un magazine che si occupa di tecnologia e che ha lanciato l’iniziativa “Diamo una voce digitale all’Italia colpita dal coronavirus”. L’obbiettivo è la produzione di articoli, video e podcast dedicati all’emergenza attraverso storie nelle zone in difficoltà e idee su come la tecnologia potrà aiutare la ripresa. TraMe&Tech è un sito che non ha ricavati pubblicitari e ciò che riceveremo verrà utilizzato in particolare per le spese per gli strumenti audio e video che seriviranno a coprire i servizi giornalistici e per il rimborso delle spese dei colleghi che porteranno storie e servizi riguardo all’attuale crisi e a quanto si farà successivamente per far rialzare la parte produttiva del nostro Paese.

Le persone impegnate nel team sono: i giornalisti Marco Lombardo (caporedattore del Giornale e fondatore di TraMe&Tech), Chiara dalla Tomasina, Elisabetta Pina e Serenella Bettin, i collaboratori tecnici Luca Lemma e Mattia Severgnini.

Il nostro progetto vuole dare voce a chi non riesce a farsi sentire: non tutte le comunità trova spazio nelle principali fonti d’informazione e troppe notizie non verificate escono dal mondo dei social. Vogliamo garantire un’informazione corretta, dando anche rilievo a quanto la tecnologia può fare per risolvere l’emergenza. Raccogliendo fonti da tutto il mondo.