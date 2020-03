Si parla da tempo di un nuovo smartphone Apple in versione economica chiamato iPhone 9. Ora questo dispositivo potrebbe presto avere un fratello maggiore. Un nuovo leak suggerisce che la società californiana starebbe lavorando a una variante Plus del telefono con uno schermo da 5,5″, probabilmente chiamata iPhone 9 Plus e animata dal chipset A13 Bionic 2019, quello utilizzato dall’attuale lineup degli iPhone 11.



L’esistenza dello smartphone sarebbe confermata da alcuni pezzi di codice di iOS 14. La nuova gamma iPhone 9 andrebbe a sostituire i modelli iPhone 8 e iPhone 8 Plus 2017 come rappresentati della classe entry level di Apple.



Il mercato ha già dimostrato di gradire modelli di iPhone più economici, come dimostra la forte domanda di iPhone 11 e iPhone XR.



È probabile che sia l’iPhone 9 sia l’iPhone 9 Plus mantengano il TouchID come principale funzione legata alla sicurezza.

Il grande punto di domanda è invece quando potremmo vedere i due modelli nei negozi. La produzione di Apple, infatti, come abbiamo più volte scritto, è ritardata dall’epidemia di Coronavirus che ha visto le principali fabbriche cinesi chiudere per alcune settimane e riprendere poi a rilento e, soprattutto, sotto personale.

Al momento Apple non si è ancora espressa a livello ufficiale, ma fonti vicine agli stabilimenti produttivi parlano di due/tre mesi di ritardo.