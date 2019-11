Amazon Xmas San Babila per il Black Friday e lo shopping natalizio

Dal web a piazza San Babila a Milano il percorso è breve. Soprattutto se i tre protagonisti sono Amazon, il Black Friday e gli acquisti di Natale. Amazon Xmas San Babila è lo spazio fisico che il big dell’e-commerce dedica al venerdì più conveniente dell’anno e all’inaugurazione dello shopping natalizio. Aperto da mercoledì 27 novembre fino a domenica 1 dicembre dalle 10 del mattino alle 8 di sera in Corso Venezia 2 a Milano, Amazon Xmas San Babila permetterà ai clienti di scoprire i prodotti più interessanti in vista del Natale attraverso soluzioni come “Scopri il tuo Stile” e “Ricerca Regali”, e di vivere esperienze esclusive di realtà aumentata e virtuale.

La bacchetta magica per accedere a questo mondo di esperienze è l’app AmazonPopUp che i visitatori potranno scaricare dai principali app store e che permetterà loro di essere guidati alla scoperta di tutte le esperienze, tra cui l’accesso a dei gate segreti in realtà aumentata.

Puntando lo smartphone su alcuni tag disseminati nella location sarà possibile, ad esempio, visualizzare una porta sul mondo di Carnival Row e, oltrepassandola, trovarsi immersi nell’ambientazione fatata della città di Burge dove è ambientata la serie disponibile su Prime Video. oppure direttamente su un pacco Amazon in un Centro di Distribuzione, per sperimentare il percorso effettuato dagli ordini nel magazzino tra nastri trasportatori, rampe e scivoli.

Attraverso la realtà virtuale creata da Unicef, i visitatori potranno entrare all’interno di un campo profughi, sostenuto dagli interventi degli operatori di Unicef. In un’ulteriore area i clienti Prime in esclusiva, potranno rivivere l’esperienza dell’allunaggio: studiata per accogliere fino a 3 persone, permetterà ai clienti Prime di salire a bordo dell’Apollo 11, pronti per una missione storica.

Al primo piano si troverà l’area Future Space, in cui saranno esposti i prodotti dedicati al mondo del gaming e della tecnologia, e l’area dedicata ad Audible: qui i visitatori potranno immergersi in centinaia di mondi ascoltando migliaia di audiolibri e podcast, potranno mettere alla prova le proprie conoscenze sul mondo di Hogwarts con il quiz dedicato ad Harry Potter, e anche migliorare l’inglese divertendosi grazie alla nuova skill Audible su Alexa, firmata da John Peter Sloan.

Amazon Fashion sarà presente con gli outfit imperdibili per le feste regalando un’esperienza di customizzazione unica: Loredana Giulioli, artista milanese, illustratrice tessile, ricamatrice e tessitrice, personalizzerà i capi che i visitatori vorranno portare ad Amazon Xmas San Babila, con una delle sue opere uniche. Presenti anche le aree dedicate ad Handmade e Made in Italy, due vetrine di prodotti artigianali e di piccole medie imprese italiane, disponibili su Amazon.it.

I più piccoli potranno divertirsi nello spazio a loro dedicato, in cui saranno esposti moltissimi giochi, incluse le ultime novità. Gli appassionati di bellezza troveranno l’area perfetta per loro sempre al primo piano, dove vari brand offriranno esperienze uniche dedicate alla cura della persona.

I tablet Fire HD10 consentiranno ai visitatori di sperimentare le funzionalità dedicate all’acquisto di arredi: Amazon Augmented Reality, che consente di visualizzare i prodotti direttamente nella propria casa, Amazon 360 Spin, che permette una visione a 360 gradi dei prodotti, e Discover, la funzionalità che consente ai clienti di filtrare gli articoli in base alle proprie preferenze di stile e fornisce raccomandazioni personalizzate tra una selezione di migliaia di prodotti.

A questi servizi si aggiunge RicercaRegali, la nuova funzione che fornisce suggerimenti curati sulla base degli interessi della persona per la quale si sta acquistando il regalo eadattati secondo ogni esigenza di budget.

All’interno di Amazon Xmas San Babila i clienti potranno provare tutti i dispositivi Amazon, come i Kindle Paperwhite e Kindle Oasis, e anche i nuovi dispositivi Echo con Alexa: Echo, Echo Flex, Echo Dot con Orologio ed Echo Studio. La presenza delle lampadine Signify consentirà di poter gestire l’illuminazione con la voce attraverso Alexa, il primo passo per scoprire tutte le funzionalità per la Casa Intelligente garantite dal servizio vocale di Amazon.