Dopo aver lanciato Android 10 con One UI 2.0 per i modelli Galaxy M40 e Galaxy A70s, Samsung si appresta a distribuire l’ultima versioen dell’Os di Big G su altri tre dispositivi: Galaxy A6 (2018), Galaxy A7 (2018) e Galaxy A80.



L’aggiornamento ad Android 10 per Galaxy A7 (2018) ha come numero di serie A750FXXU4CTBC e pesa circa 1,3 GB di dimensioni. Porta con sè la modalità oscura, nuove gesture di navigazione e una nuova interfaccia utente, insieme ad altre chicche proprie di Android 10 e della One UI 2.0.

Il nuovo firmware porata anche le di patch di sicurezza Android di 1 marzo 2020.

Il Galaxy A6 (2018) riceverà invece Android 10 con numero di build A600FNXXU5CTB9 e patch di sicurezza Android di marzo 2020. Il log dettagliato delle modifiche non è al momento disponibile, ma lo smartphone dovrebber arricchirsi di tutte le nuove funzionalità di Android 10 e della One UI 2.0 sul dispositivo mosso dal processore Exynos 7870.



Parlando del Galaxy A80, infine, la versione firmware in arrivo è quella con numero di serie A805FXXU4BTC3. La build include la modalità scura, le nuove gesture di navigazione, la nuova interfaccia utente e l’app Benessere Digitale, ma non includerà la funzione di registrazione dello schermo compresa invece nella One UI 2.0 dedicata ai principali smartphone Samsung di fascia alta.

Inoltre, la build viene fornita insieme con la patch di sicurezza Android del febbraio 2020 e non con quella di marzo.



L’aggiornamento Android 10 per Galaxy A7 (2018) è attualmente in fase di distribuzione in India, mentre gli aggiornamenti per Galaxy A6 (2018) e Galaxy A80 sono iniziati in Francia.

Tutti gli utenti riceveranno una notifica relativa alla presenza di un aggiornamento sul dispositivo nei prossimi giorni, ma possono comunque controllare se ci sono novità andando nel menu Impostazioni> Aggiornamento software e forzando manualmente l’update.

Fonte: Samsung Community