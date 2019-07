Samsung Galaxy A80 ufficialmente disponibile in Italia

Samsung Italia ha annunciato la disponibilità nel nostro Paese del nuovo Galaxy A80, il particolare smartphone con modulo fotografico pop-up.

Dalla sua, Galaxy A80 possiede uno schermo Super Amoled da 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+ (2400×1080 pixel) e New Infinity Display che non prevede notch e fori. Il modulo con tre fotocamere sul retro viene spinto verso l’alto e ruotato quando l’utente deve scattare un selfie. Quella principale ha un sensore da 48 Megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0, mentre quella secondaria da 8 Megapixel ha un obiettivo grandangolare (123 gradi). C’è infine un sensore di profondità 3D per creare l’effetto bokeh (sfondo sfocato e soggetto in primo piano).

Per la capsula auricolare si è scelta la nuova tecnologia Sound-on-Display grazie alla quale il suono viene trasmesso attraverso il vetro.

“Galaxy A80 è stato realizzato per l’era del Live – in un mondo in cui i nativi digitali scattano foto, condividono e si connettono in tempo reale”, ha commentato DJ Koh, Presidente e CEO della Divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics. “Le più recenti innovazioni in termini di fotocamera, design e performance presenti in Galaxy A80 offrono una nuova mobile experience che soddisfa le necessità della generazione di oggi: sempre connessa e sempre pronta a condividere i propri momenti”.

All’interno troviamo il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna oltre ai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM), porta USB Type-C e batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida 25 Watt. Il sistema operativo è Android 9.0 Pie con interfaccia personalizzata One UI.

Video ufficiale

Uscita e prezzo

Galaxy A80 è disponibile da oggi 1 luglio 2019 in tre colori: Angel Gold, Ghost White e Phantom Black. Prezzo fissato a 679,00 euro.