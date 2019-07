TIM Next si rivoluziona: smartphone nuovi ogni 6 mesi

Cambiare telefono una volta all’anno non vi basta? TIM ha pensato alla soluzione giusta per voi. Il nuovo servizio TIM Next permette infatti di acquistare i migliori smartphone a rate con la possibilità di restituirli, tenerli o sostituirli, anche dopo 6 mesi. E’ questa la novità assoluta nel panorama degli operatori telefonici italiani.

Tempistiche quindi dimezzate rispetto a prima in cui si doveva aspettare un anno, anche se la durata del piano passa da 24 a 30 mesi. A questo dovrà poi aggiungersi l’obbligo di sottoscrivere una garanzia kasko il cui costo è di 6,9€/mese e prevede la riparazione dello smartphone per danni accidentali e da liquidi entro 7 giorni. Aggiungendo qualcosa, ci si potrà tutelare anche dai furti.

La restituzione potrà avvenire dopo 6 mesi e fino alla scadenza del contratto nei negozi TIM aderenti all’iniziativa o decidere di tenere lo smartphone continuando i pagamenti delle rate previste e il canone della garanzia convenzionale fino alla scadenza.

Maggiori informazioni e smartphone aderenti all’iniziativa possono essere trovate sul sito ufficiale TIM.