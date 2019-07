Samsung Galaxy Note 10 arriverà il 7 di agosto | UFFICIALE

Samsung ha confermato che il suo decimo modello della serie Galaxy Note debutterà ufficialmente il prossimo 7 agosto come parte dell’evento Unpacked nella città di New York.

L’evento stampa del Note 10 avrà luogo alle 16:00 EST (ore 22.00 italiane) in cui ci sarà la presentazione di due diverse versioni del dispositivo, una delle quali potrebbe essere denominata Note 10+ o Note 10 Pro.

Mentre Samsung ha ovviamente evitato di fornire ulteriori dettagli, l’invito alla stampa suggerisce che dovremmo aspettarci cambiamenti nei reparti della penna e della fotocamera.

Un aggiornamento alla S Pen è probabile ma forse è da escludere l’inserimento di una fotocamera. Al di là di questo dettaglio, la generazione di Note 10 comprenderà due modelli, uno con schermo da 6,3 pollici e uno con display da 6,75 pollici. Quest’ultima sarà la versione premium con specifiche aggiornate e fino a 12 GB di RAM.

Potremmo vedere anche alcune modifiche negative, come la rimozione del jack per le cuffie in quanto l’azienda potrebbe insistere per le cuffie wireless. Se questo dovesse essere confermato, anche il Galaxy S11 potrebbe arrivare all’inizio del 2020 senza un jack per le cuffie sancendo definitivamente la fine di un’era.