OnePlus 8 e 8 Pro: presentazione prevista per metà aprile

OnePlus ha programmato un evento per il 14 di aprile nel corso del quale dovrebbe rivelare i suoi nuovi modelli di punta: OnePlus 8 e 8 Pro.

L’evento si terrà in streaming online a causa dell’epidemia di Coronavirus, che sterebbe anche causando ritardi nello sviluppo della nuova gamma. Il produttore cinese, infatti, aveva inizialmente pianificato il lancio per la metà del mese marzo, dovendo poi riposizionare la data di presentazione a metà aprile.



Il dispositivo più colpito dai ritardi di produzione sarebbe il modello OnePlus 8 Lite, il primo telefono dell’azienda a utilizzare un chipset non Snapdragon. Il dispositivo integrerà un chip MediaTek Dimensit) e avrà un costo di circa 450 euro al lancio, lancio che potrebbe però essere ritardato anche di diversi mesi.

Anche la timeline dei due modelli premium non è ancora del tutto chiara. Gli smartphone saranno annunciati tra un mese, ma non ci sono notizie di quando potrebbero essere disponibili per i consumatori. Molto dipenderà dalla capacità con la quale le fabbriche che producono i modelli OnePlus riusciranno a recuperare il ritardo causato dalle chiusure del mese scorso.



I modelli OnePlus 8 e 8 Pro saranno mossi dal chipset Snapdragon 865, disporranno di schermi a 120Hz, di una nuova tripla fotocamera e, forse, della ricarica wireless.