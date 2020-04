Android 10 arriva su Nokia 7.2, 4.2 e 3.2

È iniziata in questi giorni la distribuzione dell’aggiornamento ad Android 10 per gli smartphone Nokia 7.2, Nokia 4.2 e Nokia 3.2. L’update viene notificato all’utente in automatico ma i più impazienti potranno cercarlo anche nella sezione aggiornamenti delle impostazioni del sistema operativo.

Nokia 7.2

Le novità di Android 10

Fra i miglioramenti apportati dalla versione 10 di Android, HMD Global (l’azienda produttrice degli smartphone con brand Nokia) segnala:

Gesture Navigation : migliore gestione con controlli più rapidi e intuitivi sulla punta delle dita

: migliore gestione con controlli più rapidi e intuitivi sulla punta delle dita Smart Reply : risposte ancora più smart nei messaggi, non solo parole ma azioni

: risposte ancora più smart nei messaggi, non solo parole ma azioni Privacy Controls : maggior controllo dei dati personali in unico posto e anche quando la propria location viene condivisa con le app – sempre, solo quando in uso o mai

: maggior controllo dei dati personali in unico posto e anche quando la propria location viene condivisa con le app – sempre, solo quando in uso o mai Focus mode : blocco delle app quando c’è l’esigenza di concentrarsi (provatelo in Beta)

: blocco delle app quando c’è l’esigenza di concentrarsi (provatelo in Beta) Family Link: parte della configurazione Digital Wellbeing, aiuta i genitori a stabilire regole digitali per l’intera famiglia.

Nokia 4.2

Un plauso dunque al produttore che, a differenza di altri, conferma così in modo concreto l’impegno di aggiornare ad Android 10 la propria gamma di modelli, anche gli entry level. Fra l’altro secondo una ricerca di Counterpoint, i telefoni Nokia sono stati i più rapidi nel rilasciare gli ultimi aggiornamenti software (HMD ha coperto il 94% del proprio portfolio)

Nokia 3.2

Ricordiamo che oltre agli smartphone ora interessati dall’update, HMD Global ha già aggiornato a questa versione del sistema operativo anche i modelli Nokia 6.1, Nokia 7.1, Nokia 7 Plus, Nokia 9 PureView, Nokia 8.1 e Nokia 2.2.