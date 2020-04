Gli smartwatch Samsung potranno misurare la pressione del sangue

Samsung ha appena annunciato di aver ricevuto l’autorizzazione dal Ministero della sicurezza alimentare e dei farmaci della Corea del Sud per installare l’app Samsung Health Monitor sui propri smartwatch. La nuova app permetterà il monitoraggio della pressione arteriosa e sarà inizialmente disponibile sul Galaxy Watch Active 2.

Prima di utilizzarla, sarà richiesto agli utenti di effettuare un processo di calibrazione con un bracciale tradizionale le cui letture dovranno essere riportare nell’app per avere dei dati più precisi.

Il processo di calibrazione dovrà essere eseguito ogni quattro settimane, quindi le letture saranno più accurate possibile ogni volta che l’app Samsung determina la pressione sanguigna.

Lo smartwatch può determinare la pressione sanguigna mediante l’analisi delle onde del polso, che è alimentata dai sensori di monitoraggio della frequenza cardiaca installati sul dispositivo.

“A livello globale, è noto che l’ipertensione aumenta significativamente il rischio di malattie cerebrali, renali e cardiache, inclusi ictus e malattie coronariche se non gestite correttamente. Aiutando gli utenti a misurare e monitorare la loro pressione sanguigna, l’app Samsung Health Monitor offre alle persone una visione più approfondita della loro salute e consente loro di prendere decisioni più informate, per condurre una vita più sana “, spiega Samsung.

Diverse altre società hanno investito nel monitoraggio della pressione arteriosa per i loro smartwatch e Samsung afferma che la sua app arriverà sul Galaxy Watch Active 2 nel terzo trimestre. La buona notizia è che altri smartwatch di Samsung riceveranno la nuova app in un prossimo aggiornamento ma “progressivamente” e solo su alcuni modelli in uscita.

Come già successo per l’ECG, la disponibilità varierà a seconda del mercato poiché Samsung ha prima bisogno dell’autorizzazione di ogni governo nelle nazioni in cui intende proporre l’app.