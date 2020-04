Huawei ha distribuito un aggiornamento del proprio firmware, basato sulla versione 10.1.0.122 della sua interfaccia EMUI. L’update riguarda i modelli P40, P40 Pro e P40 Pro+ e aggiunge una nuova modalità di intelligenza artificiale alla fotocamera da 50 Megapixel.

Con tale nuova modalità è possibile scattare più immagini nell’arco di tre secondi, un po’ come avviene con la night mode. Poi il software le unisce così da ottenere un’immagine da 50 Megapixel con piena risoluzione.



Qui sopra vi mostriamo un’immagine scattata prima (a sinistra) e dopo (a destra) l’aggiornamento firmware.

La serie Huawei P40 offre una fotocamera Ultra Vision da 50 Megapixel (grandangolare, con apertura f/1.9) con un sensore CMOS che risulta il più grande fra quelli che, fino ad oggi, equipaggiano uno smartphone.

Al momento l’aggiornamento è stato distribuito solamente in Cina e non si conosce ancora se e quando arriverà anche in Europa. Ma ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane.