Android 11 non è più la versione di Android più utilizzata

A breve tempo dal rilascio di Android 12, Google ha rilasciato alcune statistiche relative all’adozione delle diverse versioni del sistema operativo. I numeri rivelano una situazione particolare: la versione più impiegata non è, come ci aspetterebbe, Android 11, bensì quella precedente, Android 10.

Il problema della frammentazione di Android è quindi tutt’altro che risolto. Infatti Android 10, uscito ben 2 anni fa, è arrivato a possedere una quota di mercato pari al 26,5%, mentre quella di Android 11 è del 24,2%. Queste due versioni costituiscono insieme circa la metà dei sistemi operativi presenti su tutti gli smartphone Android.

La terza versione più popolare è poi 9.0 Pie al 18,2%, con a seguire 8.0 Oreo al 13,7%, 7 Nougat al 6,3% e 6 Marshmallow al 5,1%. In coda ci sono Android 5 Lollipop con il 3,9%, 4 KitKat con l’1,6% e 4 Jelly Bean con lo 0,6%. Si può notare come generalmente la percentuale d’uso corrisponda con l’ordine cronologico, fatta eccezione per Android 10 e 11.

Android 12, dato il recente rilascio, non è stato incluso nella classifica, ma probabilmente il valore di adozione si aggira attorno all’1%. Numero che, con il rilascio graduale dell’OS a un numero di dispositivi sempre maggiore, è destinato a crescere.