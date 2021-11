Android 12: ecco i produttori che utilizzeranno i colori dinamici del Material You

Dalla presentazione di Android 12 lo scorso maggio, l’elemento che si è maggiormente distinto è stato il tema dinamico, una funzione che consente alle applicazioni e al sistema operativo di adottare i colori principali dello sfondo scelto da ogni utente.

Inizialmente, Google aveva specificato che questa funzione sarà riservata ai suoi soli smartphone Google Pixel ma sembra che abbia finalmente deciso di aprire maggiormente questa funzionalità. Come notato dal sito XDA Developers, è apparsa una nuova voce nella directory dei componenti chiamata “Aggiungi elenco di produttori che supportano i colori dinamici”. Possiamo così scoprire l’elenco di diversi produttori di smartphone Android: Oppo, Realme, OnePlus, Vivo, Xiaomi, Motorola, Itel, Tecno, Infinix, HMD, Sharp, Sony, TCL, Lenovo, Google, Robolectric.

Samsung adotta un sistema simile

La maggior parte dei principali produttori di smartphone è quindi pronta a supportare la funzionalità dei colori dinamici a seconda dello sfondo dello smartphone. Da notare, però, l’assenza di alcuni grandi player come Huawei (che non ha più accesso ai principali aggiornamenti Android), LG, che ha cessato la produzione di smartphone, o Asus. È importante sottolineare che Samsung non appare nell’elenco.

Tuttavia, il produttore coreano ha già annunciato, durante la presentazione della One UI 4, una funzionalità che adatterà i colori delle applicazioni a quelli dello sfondo. Come riportato da XDA Developers, l’assenza di Samsung in questo elenco potrebbe essere spiegata dalla modalità di integrazione dei colori dinamici da parte del produttore, che potrebbe variare rispetto a quella implementata da Google.

Inoltre, come indica XDA Developers, la presenza di produttori in questo elenco non significa che utilizzeranno la stessa implementazione per i colori dinamici degli smartphone Google Pixel: “La tavolozza dei colori generata dalla tua schermata di sfondo potrebbe essere diversa da quella di Google poiché i produttori potrebbero creare i propri algoritmi”.