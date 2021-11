AV1 sta arrivando su Netflix: che cos’è?

Netflix ha distribuito AV1 su molti televisori, ma anche su PlayStation 4 Pro. Il servizio sVoD continua così la sua diffusione dopo aver iniziato ad utilizzare il codec sugli smartphone Android.

Cos’è il codec AV1?

L’AV1 è un codec video e il suo uso più ampio è un’ottima notizia per l’industria. A differenza di H.264, H.265 e H.266, questo è un codec aperto che chiunque può utilizzare ed ha il sostegno di altre grandi aziende tecnologiche.

Questo codec è sviluppato dall’Alliance for Open Media (AOM), che riunisce una lunga lista di partner tra i colossi: Amazon, Apple, ARM, Cisco, Facebook, Google, IBM, Intel, Microsoft, Mozilla, Netflix e Nvidia. Sulla base di test indipendenti, AOM afferma che la loro soluzione fornisce un guadagno del 30% rispetto ai codec concorrenti, inclusi H.265 e VP9.

AV1 consente quindi “ di visualizzare immagini vivide, colori più profondi, luci più luminose, ombre più scure”. Tutti i dettagli tecnici riguardanti AV1 sono stati elencati dall’Alliance.

Pochi dispositivi compatibili

La cattiva notizia è che pochi televisori sono ancora compatibili e in grado di decodificare i video in AV1. Si trova comunque su diversi modelli del 2020 e del 2021, compresi quelli di Samsung ad esempio. Un’altra buona notizia, ad esempio, è che anche se non hai una TV che decodifica i video in AV1, Amazon Fire TV Stick 4K Max supportano già questo codec.

L’AV1 è anche il futuro dell’8K. La gamma ZX OLED di LG può fornire streaming 8K grazie al supporto AV1, proprio come il Samsung Q950TS . Non appena lo streaming 8K sarà definitivamente stabilito, AV1 verrà utilizzato sempre più frequentemente.

Netflix afferma che l’utilizzo del tempo di lancio di AV1 è migliorato del 2%, mentre i cali di qualità durante la riproduzione sono ridotti fino al 38%. Con il supporto a 10 bit, riducono anche gli artefatti. Netflix ha bisogno di ricodificare il suo intero catalogo, quindi ci vorrà un po’ di tempo per essere implementato a livello globale.