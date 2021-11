Informazioni sulle tendenze di Bitcoin e sulle aziende che hanno iniziato a utilizzarlo

Le scommesse Bitcoin seguono gli andamenti e le oscillazioni del Mercato delle Criptovalute che negli ultimi anni è diventato sempre più ampio. Questo settore finanziario è in costante evoluzione e ogni previsione possiede allo stesso tempo grossi margini di guadagno ma anche di errore.

Il Mercato delle Criptovalute nel 2021

La situazione nel 2021 ha visto notevoli cambiamenti e nuovi fattori entrati in gioco, attori come la Cina, Tesla e fondi di investimento famosi, inoltre, è iniziato il discorso sulla regolamentazione per quanto riguarda le operazioni e la fiscalità di questo mercato. L’Agenzia delle Entrate si prepara a entrare in questo mondo per fissare regole di base e quindi renderlo anche più stabile e meno volatile.



I nuovi progetti si stanno delineando per il loro valore o il flop che hanno avuto, in questi mesi anche la situazione di altcoin e token è diventata più chiara. Un altro elemento fondamentale che ha contribuito nel 2021 a migliorare il trend delle criptovalute è l’investimento da parte dei piccoli risparmiatori, anche se molti consulenti hanno sconsigliato di scommettere in un mercato così volatile. In parte però, grazie alla stagnazione economica si sta rivelando sempre più affidabile.



Questi elementi appena analizzati in unione con i movimenti dinamici delle Borse e degli altri mercati a livello mondiale, hanno reso il 2021 un anno in salita per le criptovalute, come un vero e proprio trampolino di lancio.

Le previsioni future delle criptovalute nel mercato

Alla luce dei dati che gli esperti hanno rilevato è possibile delineare gli scenari futuri possibili, a breve – medio termine si potrebbe registrare un arresto dell’hype delle criptovalute, anche perché è impossibile pensare a una costante ascesa che non può durare all’infinito, ma la frenata non è per niente rischiosa e comunque sarà seguita da una ripartenza.



Anche se il comportamento degli investitori potrebbe cambiare e i ricavi potrebbero diminuire, la stessa riduzione della volatilità dovrebbe attirare nuovi investitori, sia grandi che piccoli, in questo senso le dinamiche di mercato rimarrebbero stabili anche grazie a una maggiore regolarizzazione di questo settore finanziario.

Le nuove norme sulle criptovalute favoriscono la loro stabilità di mercato

USA e UE stanno lavorando insieme per la presentazione di un regolamento che dovrebbe entrare in vigore quanto prima possibile, la Commissione Europea è intervenuta a fine settembre 2021 e ha spiegato che l’iniziativa tende a regolare non a vietare, proprio per consentire la nascita di un mercato unico per sostenere la ripresa finanziaria in tutto il mondo. Le misure di salvaguardia degli investimenti comprendono la verifica della custodia di beni, procedure obbligatorie, requisiti patrimoniali e soprattutto nuovi diritti per gli investitori nei confronti dell’emittente.

Le aziende che utilizzano Bitcoin

Mastercard è stata fra le prime aziende a utilizzare Bitcoin, così come molte agenzie di viaggio e Overstock. Anche Starbucks dopo diversi tira e molla ha continuato con la sua linea favorevole, dal 2014 anche Microsoft sta utilizzando Bitcoin, così come la famosa catena fast food KFC.