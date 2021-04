Android 12: la Developer Preview 3 porta menu rotondi e varie funzionalità

Google ha presentato ieri l’ultima versione di Android 12 sotto forma di Developer Preview 3. Si tratta dell’ultima anteprima per gli sviluppatori prima dell’arrivo della beta prevista per il prossimo mese.

La Developer Preview 3 di Android 12 porta alcune novità estetiche. Questo è particolarmente vero per la rotondità dell’interfaccia software: gli angoli dei diversi menu sono molto più arrotondati, sia per l’anteprima del multitasking, per i widget o per le finestre che si aprono come pop-up nelle impostazioni.

Anche la barra di regolazione del volume è più rotonda, larga e arrotondata di quella disponibile fino ad ora. Inoltre, quando si apre l’app, gli utenti saranno accolti da una schermata iniziale che mostra il logo dell’applicazione che altro non è che un modo per Android 12 per effettuare la transizione durante il caricamento dell’applicazione.

Per quanto riguarda i widget, Google ha deciso di rivedere a fondo il menu per aggiungerli alla schermata iniziale. Da oggi è possibile effettuare ricerche tra i vari widget proposti sul proprio smartphone tramite una semplice barra di ricerca. Inoltre, come riporta 9to5Google, l’elenco dei vari widget disponibili includerà anche consigli.

Tra le altre nuove funzionalità, XDA Developers segnala che la modalità di utilizzo con una sola mano è ora attivata per impostazione predefinita sul DP3: consente uno scorrimento del dito per scendere sullo schermo per poter accedere a tutte le parti del display con il dito.

Anche la gestione degli screenshot offre una piccola novità. Come già accade, è ancora possibile annotare uno screenshot con diagrammi o testo. Tuttavia, Android 12 DP3 consente di scegliere il carattere del testo per queste annotazioni.

Gestione più dettagliata di link e notifiche

Oltre a questi aspetti estetici, Android 12 DP3 include anche una gradita novità per quanto riguarda le notifiche. Gli utenti potranno configurare per ogni applicazione le notifiche che potrà inviare. Questo aggiornamento offre quindi l’attivazione – o la disattivazione – di quattro tipi di notifiche: notifiche in tempo reale, notifiche di messaggistica, notifiche predefinite e notifiche silenziose.

Sempre per quanto riguarda le notifiche, ora viene visualizzato un piccolo contatore accanto ad ogni gruppo di notifiche nella schermata dedicata per sapere quante notifiche sono in sospeso, senza dover scorrere la lista.

Inoltre, Android 12 consentirà di aprire i collegamenti verificati direttamente nelle applicazioni, senza finestre di dialogo aggiuntivo. In concreto, se si apre un link “twitter.com” su Facebook, mentre hai l’applicazione Twitter sul tuo smartphone, la pagina si aprirà direttamente sull’applicazione Twitter, senza chiederti se preferisci navigare attraverso il tuo browser Internet.

Download e uscita

Queste nuove funzionalità sono ora disponibili in Developer Preview 3 di Android 12 sugli smartphone Google Pixel da Pixel 3 e 3 XL.

La prossima versione di Android 12 dovrebbe essere la prima beta mentre la versione finale è prevista per settembre.