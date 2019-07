Android Auto: avviato il rilascio della nuova versione con tanti cambiamenti

Google ha iniziato la distribuzione del nuovo Android Auto alla prima fetta di utenti sparsi per il mondo. La società afferma che la piena disponibilità sarà raggiunta nelle prossime settimane.

Annunciato all’inizio di quest’anno, si tratta di una versione completamente rivista di Android Auto che è stato rivoluzionato e presenta un launcher per app ridisegnato, che rende molto più facile trovare le app e, soprattutto, raggiungere quelle più usate. Le app preferite sono ora posizionate nella riga superiore del programma di avvio dell’app, quindi la prima riga è praticamente tutto ciò di cui si ha bisogno.

A partire da questa versione, la barra di navigazione offre un approccio dinamico, il che significa che si adatta a ciò che si ha sullo schermo. Google spiega la sua decisione:

“La nuova barra di navigazione si trova nella parte inferiore del display e ti consente di gestire più app, più facilmente. Quindi, se stai ascoltando musica, non ti perderai il tuo prossimo brano; o se stai seguendo le indicazioni, puoi comunque facilmente mettere in pausa o saltare un brano. Puoi anche passare direttamente alla tua app in esecuzione in background con un solo tocco”.