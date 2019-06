Android Auto: ecco l’aggiornamento che porta la nuova interfaccia

Google ha avviato il rollout ufficiale dell’imponente aggiornamento (e restyling) di Android Auto che la società ha annunciato all’inizio di quest’anno all’evento I/O 2019 come parte della versione 4.4.

Tuttavia, è da sottolineare che il rilascio avverrà per fasi e sembra essere basato su uno switch lato server. In altre parole, non tutti riceveranno Auto Android semplicemente installando la versione 4.4 ma bisognerà attendere che Google abiliti l’aggiornamento.

Al momento si registra una disponibilità nel Regno Unito ma non esiste un modello di dispositivo specifico.

Cosa cambia

La nuova versione di Android Auto viene fornita con una barra di navigazione la cui funzionalità si adatta alle app in esecuzione e può visualizzare pulsanti per il controllo della riproduzione multimediale, della navigazione e delle chiamate. L’interfaccia utente è stata ridisegnata con una barra di stato più piccola e ora dispone di un centro notifiche per visualizzare la cronologia delle chiamate e dei messaggi. Il tutto accompagnato da una dark mode veramente interessante.

Il download dell’aggiornamento sarà disponibile nei prossimi giorni sul Play Store.