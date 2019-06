Nikon D3500: tanti scatti di qualità ad un prezzo contenuto

L’anno scorso Nikon ha presentato la Nikon D3500, il nuovo modello economico della sua gamma di fotocamere DSLR low cost e successore della famosa D3400. La nuova reflex condivide molte delle sue caratteristiche ma è decisamente più piccola, leggera ed economica. Migliorata anche la presa e la durata della batteria per renderla una delle migliori soluzioni da viaggio per i fan della DSLR.

Come la D3400, la D3500 utilizza un sensore formato APS-C DX da 24 Megapixel e può girare video in Full-HD (quindi 1080p). La gamma ISO rimane la stessa a 100-25,6000 così come lo schermo LCD da 3 pollici fisso da 921.000 punti sul retro e un sistema di messa a fuoco automatica a 11 punti.











Le prestazioni della batteria, tuttavia, sono aumentate del 30%: 1550 scatti contro i precedenti 1200. Come specificato poi in apertura, un’altra differenza fondamentale tra la D3500 e la D3400 è nelle dimensioni e nel peso. Sono diminuiti i millimetri che passano da 124 x 97 x 70 mm a 124 x 98 x 75,5 mm oltre a 30 grammi in meno.

I pulsanti ora si trovano tutti sul lato destro dello schermo posteriore mentre i controlli che si trovavano sulla sinistra dello schermo sulla D3400 sono ora sulla destra, in modo che tutti i controlli posteriori si trovino sullo stesso lato. Questo, afferma Nikon, la rende più facile da usare con una sola mano. La presa è anche più profonda per migliorare la maneggevolezza.

Kit e prezzi

La Nikon D3500 è disponibile in Italia con prezzi variabili a secondi dei kit:



• D3500 in kit con AF-P DX 18-55 f/3.5-5.G VR: 559,00€

• D3500 in kit con AF-S DX 18-105 f/3.5-5.6G ED VR: 709,00€

• D3500 in kit con AF-P DX 18-55 f/3.5-5.G VR + AF-P DX 70-300 f/4.5-6.3G ED VR: 759,00€

Recensione