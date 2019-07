LG: ecco la nuova gamma audio per il 2019

LG ha sollevato il velo dalla nuova lineup audio 2019 composta da soundbar, speaker portatili e casse Bluetooth ad alta qualità. Tutti i nuovi prodotti sono stati creati e realizzati con l’aiuto di Meridian Audio, nota azienda inglese del settore audio, che ha integrato le apprezzate tecnologie “Bass & Space” e “Image Elevation” per un’esperienza audio a 360 gradi.

Soundbar LG

L’esperienza del cinema a casa grazie alla multidimensionalità del suono Dolby Atmos/DTS:X sui modelli top di gamma SL9YG e SL8YG e dal DTS Virtual:X che sarà a bordo dei modelli SL6Y, SL5Y.

Sul modello SL9YG anche il sensore giroscopico integrato in grado di misurare la posizione dell’oggetto regolando la direzione del suono per garantire un’esperienza di ascolto sempre ottimale.

L’High Resolution Audio offre frequenze di campionamento a 192kHz e profondità a 24bit. Diversi gli ingressi e pratiche opzioni come HDMI, cavo ottico e Bluetooth. Le nuove soundbar LG sono inoltre dotate di connettività intelligente e riconoscimento vocale AI con Google.

Il range di potenza va dai 300W ai 570W, output di resa altissimi e fondamentali per immergersi nei contenuti creando un vero spazio cinematografico con un surround sound potente come nessun altro. Inoltre, con l’aggiunta della cassa wireless posteriore SPK8-S, vengono aggiunti due canali audio per potenziare il sistema aggiungendo 140 watt.

Ecco tutti i modelli e relativi prezzi:

SL9YG (999 euro)

SL8YG (699 euro)

SL6Y (399 euro)

SL5Y (329 euro)

Speaker LG XBOOM

LG ha deciso di rinnovare anche XBOOM, la serie di altoparlanti portatili dedicata a chi viaggia.

La serie comprende i prodotti delle linee Mini & Onebody, LOUD e XBoom AI ThinQ. Connettività, design e potenza sonora sono alla base dei prodotti Mini & Onebody, mentre i prodotti LOUD sono definiti dalla convenienza della trasportabilità e dalle numerose features audio. Oltre a questo, i modelli LOUD funzionano con Bluetooth, “Wireless Party Link” per connetterne più di uno allo stesso ritmo e aumentano la qualità visiva con il “Multi Color Lighting”, luci che cambiano colore a seconda del suono emesso a ritmo di musica. XBoom Mini & Onebody e LOUD hanno tutti l’integrazione di “Vocal Effects”, feature unica di LG che permette di massimizzare il piacere di ascolto.

Presenti in gamma anche i prodotti LG XBOOM portatili PK7, PK5 e PK3 con connettività Bluetooth e LG XBOOM AI ThinQ WK7, che ha ricevuto diversi premi riconosciuti a livello internazionale per l’integrazione di AI come per la qualità audio. Caratterizzato stesse features esclusive della gamma XBOOM, WK7 si presenta con un design minimal in due colorazioni possibili, nero opaco o bianco, ed integra Google Voice Assistant per connettersi a tutti i dispositivi smart che lo supportano.

Ecco tutti i modelli e relativi prezzi: