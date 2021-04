Android: Google non consentirà più alle app di spiarsi a vicenda senza motivo

Dopo Apple, anche Google ha annunciato un giro vite sugli sviluppatori. L’azienda californiana ha annunciato un cambiamento nella sua politica di sviluppo delle app che renderà più difficile per le app sapere quali altre app sono già installate su un dispositivo.

Secondo XDA Developers, Big G avrebbe indicato che l’elenco delle app contenute su uno smartphone o qualsiasi altro dispositivo sarebbe simile a informazioni personali e sensibili. In questo senso, l’azienda californiana vuole limitarne l’accesso.

Ora, la richiesta di autorizzazione QUERY_ALL_PACKAGES da parte delle applicazioni che hanno come target il livello API 30 (Android 11) e superiore per interrogare l’elenco delle app installate, sarà limitata. Sarà autorizzata solo se giustificata dalla funzionalità principale di applicazione.

Quindi, gli sviluppatori possono “giustificare il motivo per cui un’applicazione è più o meno invadente in base alle funzionalità di base dell’applicazione”, specifica l’azienda che in altre parole, significa avere un motivo convincente.

Google ha stabilito i criteri per l’autorizzazione a vedere altre app: per la consapevolezza o l’interoperabilità. Solo in questo caso, un’app può procedere alla scansione di dispositivi, file manager e browser, applicazioni antivirus.

Qualsiasi app che non risponde a questi criteri dovrà rimuovere l’autorizzazione per conformarsi alla nuova norma di Google. E gli sviluppatori che ritengono di soddisfare i requisiti per firmare un modulo di dichiarazione, come già avviene per le richieste di accesso agli SMS o al registro delle chiamate. Qualsiasi mancato rispetto dei requisiti potrebbe comportare l’eliminazione dal Play Store.

Come Apple, anche Google vuole insistere sulla sicurezza dei dati dei suoi utenti e definire meglio gli usi degli sviluppatori.