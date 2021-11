Android/Google TV: l’applicazione Google Home integra un pratico strumento

Lo smartphone sostituirà il telecomando dei nostri televisori perché ha il vantaggio di essere sempre a portata di mano senza la (fastidiosa) tendenza di nascondersi tra i cuscini.

Un passo importante è stato appena compiuto nella battaglia tra smartphone e telecomando: come riporta 9to5Google, l’applicazione Google Home, che serve per controllare la maggior parte dei dispositivi domestici connessi di Google, ma anche quelli che utilizzano Android TV e Google TV, ha appena integrato un telecomando virtuale. È complementare a quello già disponibile sull’app Google TV.

Poche funzionalità

Al momento, il telecomando è un po’ difficile da trovare. Bisogna andare al menu del dispositivo che si vuole controllare. In basso a sinistra, appare un’opzione “apri il telecomando”. La prima volta che si avvia lo schermo, è ovviamente richiesto un codice visualizzatore sullo schermo del televisore.

Per accedere a questa opzione è necessaria la versione 2.46 di Google Home. Al momento della scrittura di questo articolo, la versione è disponibile solo in APK ma non dovrebbe volerci molto tempo per essere disponibile sullo store virtuale.