Facebook e Instagram: il target pubblicitario su base etnica, politica o religiosa sarà eliminato

Oggi gli inserzionisti su Facebook o Instagram hanno accesso ad un’ampia scelta di criteri per indirizzare al meglio le persone a cui desiderano inviare i propri annunci pubblicitari. Possono così decidere di proporre un annuncio solo agli uomini under 30 che vivono vicino a Milano o ai soli fan della serie “La Casa di Carta”. Tra i criteri messi a disposizione di questi inserzionisti, Meta (il gruppo che possiede Facebook, Instagram, Messenger, Oculus e WhatsApp) propone però anche dei dati particolarmente privati.

Questo è stato fino ad oggi il caso dell’orientamento sessuale, delle credenze religiose, delle informazioni sulla salute, del colore della pelle o delle opinioni politiche. Se Facebook stesso non ha accesso diretto al fascicolo sanitario dei suoi utenti o al loro orientamento sessuale, determinate pagine o contenuti apprezzati sul social network hanno permesso di sviluppare queste informazioni all’algoritmo. È il caso, ad esempio, di un utente che interagisce con la “Giornata Mondiale del Diabete”, con la pagina “Cultura LGBT” o che ha seguito il profilo di un personaggio politico.

Martedì, Meta ha finalmente annunciato in un post sul blog che questi dati non saranno più messi a disposizione degli inserzionisti in modo che non possano indirizzare con precisione gli utenti a causa delle loro condizioni di salute, religione, orientamento sessuale o opinione politica. Queste nuove misure entreranno in vigore il 19 gennaio. “Vogliamo adattarci meglio alle mutevoli aspettative degli inserzionisti che desiderano comunicare con loro sulle nostre piattaforme e rispondere alle richieste di esperti di diritti civili, legislatori e attivisti sull’importanza di impedire agli inserzionisti di abusare delle opzioni di targeting che mettiamo a disposizione”, afferma Meta.

Questa risposta di Meta arriva molto tempo dopo diverse polemiche sulla capacità del social network di discriminare gli utenti in base alla loro privacy: “Abbiamo sentito preoccupazioni da alcuni esperti che potrebbero essere introdotte opzioni di targeting come queste” . Al fine di rassicurare gli inserzionisti che desiderano indirizzare i propri annunci alle persone più probabilmente interessate, Meta continuerà comunque a offrire determinati criteri personali come età, sesso o posizione.

Interpellato dal sito Mashable, un portavoce di Meta ha confermato che queste nuove regole per gli inserzionisti non riguarderanno solo Facebook, ma anche Instagram o Messenger.