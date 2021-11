Lo sblocco facciale di Pixel 6 potrebbe arrivare presto

Durante il lungo periodo di anticipazione in attesa dell‘uscita del Google Pixel 6, erano giunte diverse notizie sulla tecnologia di sblocco facciale impiegata nel dispositivo. Tecnologia di cui, al lancio, non sembrava esserci traccia, rimpiazzata dallo scanner di impronte digitali. Sembra che però la funzionalità non rimarrà abbandonata.

Infatti, nel codice dell’ultimo aggiornamento di Pixel 6, ci sono diversi riferimenti al face unlock. Riferita internamente come “Tuscany”, la funzionalità appare soltanto essere temporaneamente disattivata allo scopo di migliorarne nel frattempo l’ottimizzazione.

Se Google abbia intenzione di reintrodurre lo sblocco facciale in futuro non è ancora chiaro. Queste scoperte e i rumors precedenti farebbero pensare di sì, e che la sua assenza fosse dovuta soltanto da motivi di tempo. Bisogna attendere il futuro per scoprire se il Pixel sarà aggiornato per supportare questa tecnologia.