Steam Deck non arriverà a dicembre: ecco la nuova data di uscita

L’uscita della potente console portatile Steam Deck era stata annunciata a dicembre 2021. Sfortunatamente, un post sul blog dell’azienda ha fatto sapere che questa scadenza non sarà rispettata.

Steam scrive: “Il lancio di Steam Deck è ritardato di due mesi. Ci scusiamo per il ritardo”. Le motivazioni per il ritardo sono le solite: “Abbiamo fatto del nostro meglio per aggirare i problemi della catena di approvvigionamento globale, ma a causa della carenza di materiali, i componenti non arrivano in tempo ai nostri impianti di produzione in modo da poter rispettare le scadenze del lancio iniziale”.

Le FAQ della console sono state aggiornate per fornire maggiori dettagli: “Parti mancanti e problemi logistici hanno causato l’uscita tardiva di Steam Deck. Faremo del nostro meglio per migliorare il nuovo programma di prenotazione. Continueremo a tenervi aggiornati sulla sua evoluzione nel tempo”.

Non prima di febbraio 2022

Ad agosto 2021, al momento dell’annuncio della console, i problemi di carenza erano già noti. O Steam aveva sottovalutato le difficoltà che ciò avrebbe comportato, oppure la console è “vittima del suo successo” e Valve sta riscontrando qualche difficoltà nell’assorbire il volume degli ordini.

Ad ogni modo, i fortunati che erano riusciti a preordinare la prima ondata di console, prevista per dicembre 2020, non dovrebbero vedere arrivare la loro console prima di febbraio 2021.

Tutto posticipato

Il calendario visualizzato sulle prenotazioni di due giornalisti di The Verge tende a mostrare che anche tutte le prenotazioni subiranno un ritardo di almeno due mesi. Il sito specializzato spiega che uno dei suoi giornalisti che doveva ricevere la console a dicembre ora vede la sua prenotazione posticipata al “primo trimestre 2022”. Altri che dovevano riceverla nel primo trimestre ora vedono visualizzato “secondo trimestre”.

E il calendario delle prenotazioni future? Nel momento in cui scriviamo, se ordini uno Steam Deck, il sito di Valve riporta che non sarai in grado di ricevere l’ordine fino al secondo trimestre del 2022. Questa scadenza era già visibile prima dell’annuncio del rinvio di Valve. Un passaggio al terzo trimestre nei prossimi giorni non sarebbe sorprendente.