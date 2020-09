Android TV potrebbe diventare presto Google TV

Dopo Android Market diventato Google Play Store, Android Wear che ha lasciato il posto a Wear OS, tocca ad Android TV cambiare nome.

Controllando i file di installazione delle applicazioni Android, gli sviluppatori a volte sono in grado di individuare parti di codice che fanno riferimento a funzionalità future non ancora attivate. Spesso, questi vengono introdotti in un aggiornamento successivo, altre volte non vedono la luce del giorno se non dopo anni.

La comunità XDA-Developers era interessata all’ultima versione di Google Home (v.2.28). Come promemoria, Google Home consente di centralizzare la gestione dei dispositivi nell’ecosistema Google come Chromecast, Google Nest nonché oggetti connessi compatibili con Android.

All’interno del codice di questa applicazione, alcune righe di codice si trovano nel nome di Google TV. Troviamo ad esempio:

<string name = “atvs_gae_wizard_template_video_description”> I tuoi servizi ti aiuteranno a personalizzare la tua esperienza con Google TV e verranno salvati nel tuo account Google </string>

I servizi ti consentiranno di personalizzare al meglio la tua esperienza su Google TV e verranno salvati nel proprio account Google.

<string name = “atvs_gservices_personalization_text_collapsed”> Google TV utilizza la tua attività su Google per migliorare i tuoi consigli. </string>

Parallelamente, Artem Russakovskii, fondatore del blog Android Police ha di recente scoperto che all’interno del database della catena di supermercati Target, la prossima versione del dongle HDMI è indicata come “Google Chromecast con Google TV” al prezzo di 49,99$.

Il 30 settembre alle 20:00, Google terrà la sua conferenza sul ritorno a scuola. Oltre agli smartphone Pixel 4A 5G e Pixel 5, l’azienda di Mountain View dovrebbe sollevare il sipario sul futuro di Chromecast e dirci di più sul rebranding di Android TV.