Annunciati Infinix Zero Ultra e Infinix Zero 20, con fotocamere portentose

Siamo nell’epoca dei telefoni con fotocamere a 200 Megapixel: dopo il Motorola Edge 30 Ultra e Xiaomi 12T Pro ne arriva uno da un marchio un po’ meno conosciuto. Si tratta dell’Infinix Zero Ultra, che oltre alla fotocamera portentosa ha anche specifiche interessanti. Oltre a questo è stato annunciato anche l’Infinix Zero 20, anche questo smartphone decisamente valido.

Infinix Zero Ultra

Per cominciare, il display dell’Infinix Zero Ultra è un AMOLED a 6,8 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di 120 Hz. Porta un processore MediaTek Dimensity 920 con 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria.

Come anticipato, il vero protagonista è il comparto fotografico: lente principale da 200 Megapixel in grado di registrare video in 4K, ma anche sensore ultragrandangolare a 13 Megapixel e sensore di profondità a 2 Megapixel. E c’è anche una selfie cam da 32 Megapixel.

La batteria è da 4.500 mAh, con ricarica velocissima: per la precisione da 180 W, in grado di ricaricare completamente il telefono in 12 minuti. Infinix Zero Ultra arriverà in due colori, Coslight Silver and Genesis Noir, con un prezzo di lancio di circa 530 euro.

Infinix Zero 20

Passiamo al secondo telefono della famiglia: lo schermo è un poì più piccolo, da 6,7 pollici, è sempre AMOLED FHD+ ma con refresh rate di 90 Hz. Il processore in questo caso è il MediaTek Helio G99, anche questo con 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria.

Il comparto fotografico è ridotto dal modello Ultra, ma è sempre decisamente valido. Si parla di un sensore principale di 108 Megapixel, modulo ultragrandangolare da 13 Megapixel e modulo di profondità da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore, invece, è da 60 Megapixel.

Anche in questo caso la batteria è da 4.500 mAh con ricarica veloce però da 45 W. Anche questo ha due colori (molto più ordinari), oro e grigio. Il prezzo iniziale, pare, sarà di circa 460 euro.