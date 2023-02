Annunciato il Nokia C02, nuovo entry level con batteria rimuovibile

Nokia, senza troppo rumore, ha annunciato un nuovo smartphone entry level dotato di alcune caratteristiche tuttavia particolari. Si chiamerà Nokia C02, e di seguito sono presentate le sue specifiche.

Nokia C02 disporrà di uno schermo LCD di 5,45 pollici con risoluzione FWVGA+ in rapporto 18:9. Il nome del processore non è dato saperlo: tuttavia è un quad core con velocità di clock di 1,4 GHz. Questo sarà accompagnato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è costituito da un’unica lente posteriore da 5 Megapixel munita di flash LED e da una selfie cam da 2 Megapixel. La batteria è sostituibile, e possiede una capienza di 3.000 mAh con velocità di ricarica di 5 W. La porta di ricarica, tuttavia, sarà MicroUSB.

Ultime caratteristiche del Nokia C02 includono il sistema operativo Android 12 Go Edition e la certificazione IP52 per la polvere e l’acqua. Lo smartphone sarà disponibile nei colori Ciano Scuro e Carbone: la data d’uscita e il prezzo non si sanno ancora, ma sicuramente quest’ultimo sarà esiguo a giudicare dalle specifiche.