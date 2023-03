Annunciato in Cina il nubia z50 Ultra, disponibile anche in un’edizione ispirata a Van Gogh

nubia è un brand che di solito si è sempre occupato di telefoni da gaming. Questa volta però ha deciso di cambiare stile presentando il nubia z50 Ultra, dispositivo di fascia medio-alta con alcune opzioni piuttosto interessanti e prezzo conveniente.

Per cominciare c’è un display AMOLED da 6,8 pollici e refresh rate di 120 Hz. Sotto lo schermo c’è una selfie camera da 16 Megapixel, mentre le lenti posteriori sono una principale da 64 Megapixel, una periscopica da 64 Megapixel e una ultragrandangolare da 50 Megapixel.

Il processore del nubia z50 Ultra è un top di gamma, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Le configurazioni disponibili sono ben quattro: 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB, e infine ben 16GB/1 TB. La batteria sarà da 5.000 mAh con ricarica veloce da 80 W.

L’ultima caratteristica particolare è un pulsante laterale fisico, che può essere utilizzato per silenziare le notifiche, attivare la modalità gioco o fare fotografie istantanee. nubia Z50 Ultra di base è disponibile nei colori Grigio e Blu a un prezzo iniziale di €540; tuttavia potrà essere acquistata anche un’esclusiva edizione Cielo Stellato, ispirata all’omonimo dipinto di Van Gogh. Questa potrà essere vostra al prezzo di €675. Le vendite in Cina inizieranno il 14 marzo, ma non ci sono ancora notizie sul fronte internazionale.