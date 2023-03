Sonos presenta i suoi nuovi altoparlanti connessi

Dopo diversi mesi di attesa, Sonos ha finalmente presentato i suoi nuovi altoparlanti connessi: Sonos Era 100 e Sonos Era 300. Il primo, che sostituisce il modello Sonos One lanciato nel 2017, offre dimensioni simili ma con un’architettura rivista. L’altoparlante dispone di tre amplificatori in classe D, due tweeter stereo per gli alti e un midwoofer per i bassi e i medi. Inoltre, sono presenti diversi microfoni per una migliore cattura della voce con l’assistente vocale Amazon Alexa. Il Sonos Era 100 supporta la connessione Wi-Fi, il Bluetooth e dispone di una presa USB-C per collegare una sorgente cablata.

Sonos Era 300: compatibilità con Dolby Atmos

Il secondo altoparlante, il Sonos Era 300, offre invece una soluzione acustica avanzata con sei amplificatori, quattro tweeter e due scatole per i bassi. Questa architettura stereo è in grado di offrire un’ottima separazione dei canali sinistro e destro, ma soprattutto supporta il protocollo Dolby Atmos per la musica, permettendo la riproduzione di brani in audio 3D. Tuttavia, la compatibilità con questo standard è offerta solo su Amazon Music e Apple Music, non su Tidal.

Migliore compatibilità con gli smartphone Android

Tra le novità di questi nuovi altoparlanti Sonos c’è l’apertura dell’ecosistema anche agli utenti di smartphone Android. Infatti, ora è possibile calibrare il suono degli altoparlanti non solo utilizzando gli iPhone, ma anche gli smartphone Android, grazie ai microfoni incorporati direttamente sugli altoparlanti.

Disponibilità e prezzi

I nuovi altoparlanti Sonos saranno disponibili in commercio dal 28 marzo, in due colori – nero o bianco – realizzati con plastica riciclata. Il Sonos Era 100 sarà venduto al prezzo di 279 euro in Italia, mentre il Sonos Era 300 verrà commercializzato a 499 euro. Fino ad allora, è possibile trovare i dispositivi Sonos Era 100 ed Era 300.