App: quali sono le categorie di maggiore successo?

Negli ultimi anni l’utilizzo di applicazioni scaricate direttamente sul proprio smartphone è aumentato sempre di più. Si tratta di applicazioni che in genere vengono ideate per essere leggere, così da non occupare eccessivamente la memoria del nostro smartphone e funzionano in modo veloce e pratico. Le categorie che hanno più successo sono quelle relative alla comunicazione e all’intrattenimento.

Perché utilizziamo sempre di più queste app?

Le app sono diventate sinonimo di velocità ed efficienza. Si tratta di applicazioni scaricabili direttamente sui nostri smartphone e rappresentano strumenti davvero funzionali per accedere a determinati servizi in maniera sempre più rapida. Alcune app permettono di fare acquisti con un click. Altre di acquistare musica o abbonarsi ad una serie tv. Rendono le nostre attività immediate, permettendoci di dimezzare tempo e stress.

Quali sono le applicazioni più scaricate?

Le applicazioni più scaricate al mondo sono quelle che riguardano l’intrattenimento e la comunicazione, come “TikTok” o tutte le app della società di “Mark Zuckenberg”. Parliamo ovviamente di “Messenger,” Instagram e WhatsApp. Queste app, rispetto ai siti web, sono leggere e rendono la nostra comunicazione gratuita e veloce. Ci permettono di comunicare con più persone contemporaneamente, condividendo video foto e audio in modo istantaneo e, soprattutto, gratuito. Sembrano lontani i tempi in cui comunicavamo attraverso sms a pagamento e si cercava di sintetizzare al massimo le frasi, ricorrendo spesso ad abbreviazioni estreme. Oggi, i tempi sono decisamente cambiati e nessuno più riesce a rinunciare alla possibilità di facilitare il proprio modo di comunicare con gli altri.

Per quanto riguarda le app relative alla modifica dei video, l’applicazione più scaricata è CapCut. Nella categoria dei giochi si segnalano Roblox e Candy Crush, ma una piccola menzione la meritano anche quelle app di giochi di carte con vincite in denaro che permettono di usufruire di bonus senza deposito immediato al momento della registrazione.

Amazon è l’app più richiesta per quanto riguarda gli acquisti on line. Netflix risulta essere la piattaforma più utilizzata per la visualizzazione delle serie tv. Guardare un film o la nostra serie preferita diventa sempre più facile attraverso il nostro smartphone. È inevitabile che sempre più persone preferiscano usare metodi pratici e veloci per intrattenersi.

Durante la pandemia in Italia le app più scaricate sono state PosteID e IO che hanno permesso di scaricare e avere a portata di mano certificazioni utili per accedere negli spazi pubblici. Infine, per quanto riguarda la categoria benessere, l’app più scaricata è Mi fit, un’app che aiuta a organizzare l’attività motoria.

App per la salute e il benessere: perché aumenta sempre di più il loro downloading?

Ci sono molte app che ci ricordano a che ora bere, richiedono di inserire ogni giorno i dati relativi al nostro peso, ci suggeriscono diete ed esercizi per dimagrire. Tutti le abbiamo provate almeno una volta, sicuramente sarà capitato durante il periodo di pandemia, quando non era possibile uscire di casa e le palestre erano chiuse. Nel 2020 infatti le app di salute e benessere hanno ottenuto più di 20 milioni di dollari di guadagno.

Inoltre, oggi molte donne sono solite scaricare app utili a tenere sotto controllo le etichette degli alimenti e soprattutto dei cosmetici che acquistano. Si tratta di una clientela sempre più attenta a quello che acquista e queste applicazioni aiutano a capire in modo rapido e pratico se i prodotti che vogliamo acquistare sono ecosostenibili e bio. Ecco perché prodotti come il protocollo Bromatech sono sempre più amati per chi ama utilizzare più rimedi naturali per