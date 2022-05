Apple Glass: il nome “RealityOS” compare poco prima dell’inizio del WWDC

Nuovi indizi suggeriscono che Apple potrebbe approfittare del WWDC 2022 previsto il 6 giugno per svelarci i suoi piani dedicati alla realtà virtuale e aumentata. Su Twitter sono emersi due depositi di marchi separati per il nome “realityOS”. Entrambi depositati l’8 dicembre 2021, questi sono elencati con una scadenza di deposito fissata per l’8 giugno 2022, a soli due giorni dall’apertura del prossimo WWDC.

Un dettaglio che basta a farci drizzare le orecchie, tanto più che un altro deposito di brevetto è stato scoperto anche sul sito dell’USPTO (US Patent and Trademark Office), con scadenza fissata al 9 giugno 2022.

Ricordiamo che “realityOS” sarebbe il nome scelto da Apple per il sistema operativo dei suoi futuri prodotti AR/VR. E non è la prima volta che ne sentiamo parlare: questo nome è stato, ad esempio, visto lo scorso febbraio nel codice depositato su GitHub, ma anche nei log di trasferimento dall’App Store.

It cannot be a coincidence that the “realityOS” trademark owned by a company that seemingly doesn’t exist and is specifically for “wearable computer hardware” is being filed around the world on June 8, 2022 https://t.co/myoRbOvgJa + https://t.co/AH97r95EMn pic.twitter.com/uvsiZCj2rR