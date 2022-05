Xiaomi e Amazon Fire Tv insieme per una gamma di smart Tv con Fire Tv integrata

Xiaomi e Amazon Fire TV hanno annunciato la disponibilità in Italia di una nuova lineup di smart TV, Xiaomi TV F2 Series, con Fire Tv integrata. Tre i polliciaggi disponibili al lancio, a cui potrebbero aggiungersi in futuro altri formati: 43″, 50″ e 55”.

I Tv della gamma Xiaomi TV F2 presentano un design con cornici sottili e offre la risoluzione 4K con MEMC a 60Hz per un’esperienza visiva coinvolgente e realistica.

Non mancano, inoltre, DTS-Virtual:X, Dolby Audio e DTS-HD per un effetto surround di livello cinematografico. In più, grazie all’integrazione di Fire TV, i Tv di Xiaomi dispongono di una schermata iniziale personalizzata che consente di visualizzare migliaia di opzioni di intrattenimento.

I Tv offrono il Bluetooth 5.0, il sistema operativo Fire OS 7.0 con Alexa built-in, 2 GB di Rame e 16 GB di Rom. Il telecomando ha anche una porta di trasmissione a raggi infrarossi.

Due le case con una potenza di 12 watt ciascuna.

Tanti contenuti

Grazie all’integrazione di Fire TV gli utenti possono godere di una vasta selezione di contenuti per l’intrattenimento da app come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altro ancora.

Grazie al telecomando vocale incluso, con integrazione Alexa, sarà possibile facilmente cambiare canale, lanciare applicazioni, cercare titoli, riprodurre musica e controllare dispositivi domestici intelligenti con la propria voce. La serie F2 di Xiaomi TV è dotata anche di Apple Airplay, che consente il casting diretto da dispositivi mobili.

Prezzi e disponibilità

Molto interessante l’offerta commerciale riservata ai nuovi Tv di Xiaomi:

A partire da oggi, la serie Xiaomi TV F2 con Fire TV integrata sarà disponibile su mi.com e Amazon.it ad un prezzo di:

399 euro per la versione da 43″

449 euro per la versione da 50″

499 euro per la versione da 55″

Nella fase di lancio, sarà possibile acquistarli, per una settimana e fino a esaurimento scorte, al prezzo promozionale di: