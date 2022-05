Per Sony, la qualità delle foto sugli smartphone si sta avvicinando a quella delle reflex

Nonostante i pochi cambiamenti creativi circa il design, esiste un ambito in cui i produttori di smartphone stanno concentrando tutti i loro sforzi: migliorare la qualità degli scatti fotografici.

Sensori sempre più grandi, partnership con marchi rinomati nel mondo della fotografia, veri e propri zoom ottici sui modelli più recenti per sperare in un riavvicinamento tra la qualità fotografica degli smartphone e quella delle fotocamere reflex nei prossimi anni. Questo è in particolare l’obiettivo e la previsione di Terushi Shimizu, capo della divisione imaging di Sony. Secondo quanto riportato dall’agenzia giapponese Nikkei, il dirigente è ottimista sugli scenari futuri negli anni a venire. “Ci aspettiamo che le foto superino la qualità dell’immagine delle fotocamere DSLR nei prossimi anni”, ha annunciato durante un briefing venerdì.

C’è da dire che Sony è in prima linea per la qualità fotografica. E’ facile pensare agli smartphone Sony Xperia, progettati dal produttore, alcuni dei quali offrono sensori di grandi dimensioni, come l’Xperia Pro-I, o dei veri e propri zoom ottici, come l’Xperia 1 IV. Ma Sony è anche produttore di sensori fotografici per tutti gli altri produttori. Insieme a Samsung, questi sono i due principali fornitori di sensori fotografici di fascia alta per tutti gli smartphone in vendita.

Per spiegare questo aumento di qualità in arrivo nel campo delle foto da smartphone, Terushi Shimizu si affida alle aperture sempre più ampie delle lenti e a sensori sempre più efficienti nella gestione del rumore digitale. Questa migliore gestione si basa in gran parte sull’integrazione di sensori fotografici sempre più grandi all’interno degli smartphone stessi. Da poco più di un anno assistiamo all’arrivo sul mercato di smartphone dotati di sensori da 1 pollice, sia sull’Xperia Pro-I di Sony, ma anche su smartphone di Sharp e Leicain Giappone. Anche la maggior parte dei principali produttori di smartphone si è dotata di sensori che si avvicinano sempre più al formato da un pollice.

“Intorno al 2019 si diceva che tre elementi, la batteria, il display e la fotocamera si sarebbero evoluti negli smartphone. Mentre gli altri due hanno tecnicamente raggiunto un limite, possiamo ancora aspettarci miglioramenti nel campo della fotografia”, afferma Terushi Shimizu.

Nei prossimi mesi, prevediamo che almeno due smartphone usciranno sul mercato con un deciso aumento della qualità delle foto: OnePlus 10 Ultra – in collaborazione con Hasselblad – e Xiaomi 12 Ultra – in collaborazione con Leica. Di fronte a Sony, Samsung comunica sempre di più anche sul proprio sensore fotografico, l’Isocell HP1, in grado di catturare scatti da 200 Megapixel come abbiamo visto in questo articolo.