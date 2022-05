Whatsapp vuole incoraggiarci a usare le reazioni nelle conversazioni

Aprile è stato il mese delle reazioni su WhatsApp, ovvero emoji che possono essere associate ai messaggi che riceviamo per esprimere una reazione ad un messaggio. L’applicazione ha implementato una nuova beta per iOS che migliora questo sistema, con una piccola modifica a livello di foto nelle conversazioni.

Questo è WABetaInfo, un sito multimediale specializzato nell’applicazione WhatsApp che trasmette le modifiche apportate dalla beta 22.12.0.70 su iOS riguardo alle reazioni su un album fotografico. Infatti, quando sia invia una foto in una conversazione WhatsApp, l’applicazione le raccoglie sotto forma di album. Finora le reazioni sugli album erano possibili, ma non potevamo sapere quale foto riguardasse.

“ Nella versione precedente, gli utenti non potevano capire quali foto o video in un album automatico hanno ricevuto una reazione senza aprirlo. Con questa funzione, gli utenti beta possono ora vedere una finestra multimediale direttamente nelle informazioni sulla reazione: la miniatura aiuta l’utente a capire a quale media ha risposto in un album automatico”.

Questa funzione è disponibile per alcuni beta tester di WhatsApp su iOS. Apprendiamo inoltre che nei prossimi giorni sono previste altre “attivazioni”.

WhatsApp continua quindi la sua serie di miglioramenti funzionali, in particolare quella del suo sistema di storie o la possibilità di uscire con discrezione dalle conversazioni di gruppo. Tra i più importanti progetti in corso c’è il multi-device così come il restyling delle versioni desktop dell’applicazione. Tutto questo va a scapito dei vecchi smartphone; WhatsApp presto non funzionerà più su iOS 10 e 11.