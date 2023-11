App Store Award 2023: Apple sceglie le migliori app dell’anno

Apple ha decretato i vincitori dell’App Store Award 2023, evidenziando le migliori app e i migliori giochi per iPhone, iPad, Mac e altri dispositivi dell’ecosistema dell’azienda di Cupertino (qui le migliori app 2023 del Google Play Store).



Apple ha premiato 14 app e giochi in totale. I vincitori sono stati scelti dal team editoriale globale dell’App Store.



Secondo Apple, i vincitori dell’App Store Award 2023 hanno fornito agli utenti “esperienze significative” e hanno ispirato un cambiamento culturale. Le scelte “hanno consentito agli utenti di liberare la propria creatività, scoprire un mondo di nuove avventure e divertirsi con la famiglia e gli amici”.



“È stimolante vedere il modo in cui gli sviluppatori continuano a creare app e giochi incredibili che stanno ridefinendo il mondo che ci circonda”, ha affermato Tim Cook, CEO di Apple. “I vincitori di quest’anno rappresentano il potenziale illimitato degli sviluppatori nel dare vita alle loro visioni, creando app e giochi con notevole ingegnosità, qualità eccezionale e missioni mirate”.

I vincitori dell’App Store Award 2023

App

• iPhone App of the Year: AllTrails, di AllTrails, Inc.

• iPad App of the Year: Prêt-à-Makeup, di Prêt-à-Template.

• Mac App of the Year: Photomator, di UAB Pixelmator Team.

• Apple TV App of the Year: MUBI, di MUBI, Inc.

• Apple Watch App of the Year: SmartGym, di Mateus Abras.



Games

• iPhone Game of the Year: Honkai: Star Rail, di COGNOSPHERE PTE. LTD.

• iPad Game of the Year: Lost in Play, di Snapbreak Games.

• Mac Game of the Year: Lies of P, di NEOWIZ.

• Apple Arcade Game of the Year: Hello Kitty Island Adventure, di Sunblink.

Apple (novità di quest’anno) ha inoltre selezionato cinque vincitori per il premio Cultural Impact Winners, ossia sviluppatori che sono stati “riconosciuti per la loro capacità di promuovere cambiamenti positivi attraverso app e giochi”.

Secondo Apple, la tendenza dell’anno è stata l’intelligenza artificiale generativa.