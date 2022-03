Apple aggiunge la patente di guida sul Wallet di iPhone ed Apple Watch

L’attesa funzione che consente di aggiungere la patente di guida all’app Wallet di Apple è stata finalmente lanciata negli Stati Uniti. La novità arriva ai residenti dello stato dell’Arizona che potranno avere il proprio documento (valido ai fini legali) anche su iPhone e Apple Watch.

Con il debutto della funzione, i possessori di telefoni cellulari e smartwatch Apple che vivono in questo specifico Stato saranno più comodi nel mostrare i documenti. Durante i loro viaggi in auto, possono presentare il loro ID digitale ai checkpoint della US Transportation Security Administration (TSA) presso l’aeroporto internazionale di Phoenix.

Sarà sufficiente avvicinare il proprio dispositivo Apple all’apparecchiatura di verifica TSA e utilizzare Face ID o Touch ID per consentire il trasferimento dei dati senza dover sbloccare il dispositivo. Tutte le informazioni saranno condivise digitalmente, evitando l’uso di documenti fisici.

Secondo Apple, “solo le informazioni necessarie per l’interazione” verranno inviate attraverso un sistema di comunicazione crittografato, con l’utente che ha la possibilità di rivedere e autorizzare la procedura prima del completamento. Una foto del viaggiatore viene registrata anche dal terminal TSA “a scopo di verifica”.

Modelli compatibili

La patente di guida su iPhone e l’ID possono essere aggiunti su iPhone 8 e versioni successive con iOS 15.4 installato. Nel caso di smartwatch, la funzione è compatibile con Apple Watch Series 4 o successivo con watchOS 8.4 o successivo.

Il processo per aggiungere documenti nell’app Wallet viene eseguito in pochi semplici passaggi, basta toccare l’opzione “Patente di guida o ID stato” nel menu del pulsante “+” per iniziare. Dopo la procedura di verifica e configurazione, l’utente deve farsi un selfie e scansionare fronte e retro dei documenti per la verifica da parte delle autorità statali.

Per aumentare la sicurezza, l’utente deve anche effettuare una serie di movimenti del viso e della testa durante la scansione, seguendo le linee guida mostrate sullo schermo del gadget.

Secondo Apple, i prossimi stati a ricevere questa funzione su iPhone sono Colorado, Connecticut, Iowa, Maryland, Hawaii, Ohio, Georgia, Mississippi, Utah, Kentucky e Oklahoma. Nella lista c’è anche il territorio di Porto Rico.

Speriamo di vederla un giorno anche in Europa, così come successo con Apple Pay.