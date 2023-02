Apple, altri ritardi per il visore di realtà mista: sarà svelato a giugno

Il visore a realtà mista Reality Pro di Apple è ormai un segreto ben poco nascosto. Nonostante non sia stato ancora annunciato in alcuna maniera dalla compagnia di Cupertino, il rivoluzionario visore è stato ormai oggetto di innumerevoli rumor. Sarebbe dovuto già arrivare, ma diversi problemi hanno rinviato la data di lancio: ecco ciò che sappiamo.

Inizialmente il visore di Apple sarebbe dovuto lanciare a gennaio, poi la data sarebbe stata spostata in un mese primaverile non meglio definito. Adesso sembra che il grande giorno sarà a giugno, nello specifico in occasione del WWDC.

La decisione del rinvio è nata da problemi hardware e software che devono ancora essere sistemati prima del lancio sul mercato. Tuttavia pare che Apple abbia tutta l’intenzione di portare il dispositivo nei negozi prima della fine di quest’anno, quindi non sarà necessario aspettare tantissimo.

Apple sembra comunque ottimista per il futuro del visore: secondo i rapporti, sarà un prodotto su cui la Mela punterà molto, e farà parte dell’offerta di punta della compagnia assieme a smartphone, computer e accessori. Sicuramente non sarà facile digerire il prezzo: si parla infatti di 3.000 dollari. Bisognerà vedere se la “realtà mista” varrà il prezzo d’ingresso, o se l’headset di Apple seguirà il destino di molti altri visori.