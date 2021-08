Apple brevetta una tecnologia per controllare gli smartphone con il soffio

Apple ha appena depositato un brevetto per una tecnologia in grado di interpretare il soffio degli utenti come input. Si tratta di un’innovazione piuttosto bizzarra, eppure il colosso di Cupertino sembra essere interessato a implementarla nel futuro.

Il brevetto, accolto dall’U.S Patent and Trademark Office, descrive un “sistema di rilevazione del soffio“, in grado di monitorare le differenze di pressione nell’aria. Contemporaneamente, un sensore di movimento controlla che lo stimolo corrisponda effettivamente ad un soffio, e non ad altri fattori esterni.

La tecnologia è compatibile sia con iPhone che con Apple Watch. Permette agli utenti di soffiare sui propri device per compiere una serie di azioni. dall’accendere lo schermo al rispondere ad una chiamata in arrivo. Nel brevetto, Apple descrive in questo modo l’utilità del sistema.

I dispositivi elettronici portatili richiedono spesso una prima mano per indossare o tenere il dispositivo e una seconda per interagire con esso, fornire comandi e controllarne le funzionalità. Quando un utente non può interagire fisicamente con uno strumento elettronico per fornire comandi, la sua esperienza di utilizzo è significativamente peggiorata.

Questa rilevazione del soffio è indubbiamente una novità molto curiosa e interessante, ma non è detto che arriverà presto. Quantomeno, è molto improbabile che sia implementata in tempo per l’arrivo di Apple Watch Series 7 e iPhone 13: come sempre, bisognerà aspettare per eventuali conferme o smentite.