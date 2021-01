Apple conferma la forte domanda della serie iPhone 12

Apple ha lanciato la gamma iPhone 12 ad ottobre e, secondo i dati dell’azienda, tutti e quattro i modelli usciti hanno avuto un discreto successo.

Recenti rapporti hanno indicato che tutti i modelli di iPhone lanciati nel 2020 stanno avendo una forte domanda nonostante la decisione di ridurre la produzione di iPhone 12 mini per concentrare maggiori risorse verso la produzione di iPhone 12 Pro. Il motivo è semplice: il mini non sta vendendo esattamente come previsto, mentre iPhone 12 Pro e Pro Max stanno godendo di una domanda maggiore.

Quello che Apple sta cercando di fare è semplicemente allineare la produzione alla domanda, cercando così di costruire più modelli Pro nel tentativo di creare l’inventario di cui avrebbe bisogno per gestire tutti gli ordini nel mondo.

Luca Maestri di Apple ha confermato che Apple ha lottato con alcuni problemi di fornitura a dicembre e sta cercando di risolverli. Allo stesso tempo, Maestri ha ammesso che i modelli Pro stanno godendo di una maggiore domanda in questo momento.

“Seppur in poco tempo, quello che abbiamo visto finora è un livello di interesse molto alto per i modelli Pro, Pro e Pro Max. Abbiamo lavorato molto duramente per aumentare la nostra offerta. Abbiamo avuto alcuni vincoli di offerta durante il trimestre di dicembre. Pensiamo che saremo in grado di risolverli durante il trimestre di marzo. Ma finora, il mix è stato molto forte su iPhone”, ha detto.

Nel frattempo, i rumors indicano che Apple stia progettando ad un nuovo e più grande iPhone SE. Questo dispositivo potrebbe vedere la luce del giorno in primavera a un prezzo ancora più basso rispetto all’iPhone 12 mini.