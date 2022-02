Apple ha in programma tre nuovi prodotti Mac

Apple ha in programma tre nuovi computer della serie Mac, secondo una registrazione della Commissione Economica Russo-Euroasiatica. I nomi temporanei dei modelli, anche se non dicono ancora molto, sono A2681, A2615, e A2686.

Uno di questi è registrato come “computer portatile”, mentre gli altri sono semplicemente computer standard. Potrebbe quindi trattarsi dei nuovi MacBook Air, Mac Mini e Mac Pro.

Secondo i rumor il MacBook Air arriverà con un processore M2 e un display da 13 pollici, e utilizzerà il design già stabilitosi con MacBook 14 e 16. Il Mac Mini invece potrebbe essere lanciato con un processore M1, sempre secondo i rumor, mentre non si sa ancora molto sul Mac Pro oltre che probabilmente sarà molto potente.

Apple ha un evento programmato per l’8 marzo, in cui potrebbero essere mostrati il MacBook Air e il Mac Mini. Per il Mac Pro, invece, è probabile che bisognerà aspettare fino a questo autunno in occasione della circonferenza WWDC.